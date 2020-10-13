В Башкирии третьеклассница стала жертвой извращенца прямо в своем подъезде

За надругательство над школьницей мужчине грозит внушительный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Стерлитамаке на школьницу в подъезде напал неизвестный мужчина.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все случилось днем 6 октября, когда третьеклассница возвращалась домой. Девочка уже зашла в подъезд и поднималась на свой этаж, когда за ней следом проскользнул неизвестный мужчина и набросился на ребенка, совершив с ним развратные действия. Перепуганная девочка даже не смогла закричать от страха, а когда извращенец убежал, пришла домой и все рассказала маме. Женщина немедленно сообщила о случившемся в полицию.

Вскоре по горячим следам в отделение был доставлен 43-летний неработающий местный житель, несколько лет назад, кстати, уже судимый за развратные действия. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.