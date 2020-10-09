Гульназ Асаева рассказала всю правду о своем молодом женихе

Гульназ Асаева рассказала всю правду о своем супруге Фото: instagram.com

Любители татаро-башкирской эстрады с удовольствием наблюдают за новой звездной парой Гульназ Асаевой и Вильданом Шамсутдиновым. Накануне в своем Истаграме певица ответила на интересующие аудиторию вопросы. Девушка рассказала, как познакомилась с Вилли, когда пара планирует детей, и будет ли у них дуэт.

- Познакомились в инсте. Подумала «Уф, кто это вообще такой?», потом увиделись на концерте, пытался подкатить, потом через некоторое время стали переписываться. И все, уже два года бесим друг друга, - сказала Асаева.

Артистка отметила, что детей новоиспеченные супруги пока не планируют – они появятся, как Бог даст. В скором времени пара планирует выпустить совместный дуэт.

Напомним, что в июле 2020 года Гульназ внезапно сообщила о своем никахе с Вильданом Шамсутдиновым. Официально свои отношения пара еще не узаконила, Асаева сказала фанатам, что они с супругом не могут выбрать подходящую дату для свадьбы.