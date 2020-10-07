В Башкирии осудят 18-летнего парня за жестокое убийство

Следователи вскоре вышли на след убийцы – им оказался 18-летний парень, который сознался в содеянном.

В Уфимском районе перед судом за убийство предстанет 18-летний житель села Кармасан. Как рассказали в следкоме, 27 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении человеческих останков в залежах глины вблизи села Кармасан. Погибшим оказался 49-летний житель Кушнаренковского района, который числился без вести пропавшим. Выяснилось, что его смерть наступила от полученных многочисленных телесных повреждений.

Следователи вскоре вышли на след убийцы – им оказался 18-летний парень, который сознался в содеянном. Оказалось, что 30 апреля 2019 года обвиняемый и потерпевший познакомились на остановке «Южный автовокзал» в Уфе, узнав, что живут в соседних селах, поехали вместе на маршрутном автобусе домой, по дороге употребляя спиртные напитки. Обвиняемый позвал потерпевшего к себе в гости, где продолжилось застолье. Потом между ними произошел произошел конфликт, во время которого последний нанес новому знакомому множественные удары табуретом, железной трубой и ножом по голове и другим частям тела, от которых потерпевший скончался на месте.

- Спустя сутки после содеянного обвиняемый вместе с тремя своими друзьями отнес тело в залежи глины вблизи села и закопал. Местный житель в ходе добычи глины для личных нужд обнаружил тело спустя год, - рассказали в следкоме.