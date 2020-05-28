В Башкирии обнаружили тело неизвестного с молитвенной книжкой в руках
Накануне сельские жители в Уфимском районе Башкирии обнаружили шокирующую находку. В канаве вблизи села Кармасан случайные прохожие нашли скелет неизвестного человека. На момент обнаружения даже не было возможности определить мужчина это или женщина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело несчастного пролежала на одном месте как минимум полтора года.
По словам собеседника, прибывшие на место сотрудники полиции нашли около скелета молитвенную книжку и три ключа. Больше никаких находок, которые могли бы пролить свет на загадочную гибель человека, не обнаружили. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU