2020-05-28T20:05:15+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили тело неизвестного с молитвенной книжкой в руках

Погибшего пока не смогли опознать
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне сельские жители в Уфимском районе Башкирии обнаружили шокирующую находку. В канаве вблизи села Кармасан случайные прохожие нашли скелет неизвестного человека. На момент обнаружения даже не было возможности определить мужчина это или женщина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело несчастного пролежала на одном месте как минимум полтора года.

По словам собеседника, прибывшие на место сотрудники полиции нашли около скелета молитвенную книжку и три ключа. Больше никаких находок, которые могли бы пролить свет на загадочную гибель человека, не обнаружили. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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