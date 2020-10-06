В МЧС по Башкирии пообещали сильный ветер и минусовую температуру

По информации МЧС по Башкирии, в республике в период с 20:00 6 октября до 20:00 7 октября ожидается ухудшение погоды. Спасатели обещают облачность с прояснениями, дождь со снегом, гололед.

Также по прогнозу ожидается усиленный ветер. Его средняя скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +12, а вот уже ночью +2,+7°, при прояснениях до -3°.

Жителей республики предупреждают также о надвигающемся тумане, видимость в котором составит от 500 до 1000 метров.