В Башкирии в ДТП с пьяным водителем погибла 47-летняя женщина

ГИБДД по Башкирии

По данным республиканской госавтоинспекции, в Башкирии минувшей ночью на 150 км дороги Серменево-Амангильдино-Баймак зарегистрирована авария, которая привела к смертельному исходу.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло между автомобилем «Митсубиши Лансер» и попутным «Фольксваген Каравелле». Столкновение было касательным, но после него «Фольксваген» выехал в кювет и перевернулся.

В результате произошедшего погибла на месте 47-летняя женщина из Хайбуллинского района. Водитель «Митсубиши», по данным ГИБДД, был лишен водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.