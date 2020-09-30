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Общество

ФАС вновь забраковала конкурс на реконструкцию в Уфе развязки за 900 млн рублей

На действия заказчика пожаловалась одна из фирм-участниц торгов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Торги по реконструкции развязки снова приостановлены

Торги по реконструкции развязки снова приостановлены

Федеральная антимонопольная служба Башкирии забраковала конкурс по отбору подрядчика для реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе. Напомним, стоимость проекта оценивается почти в 900 млн рублей.

В надзорное ведомство поступила жалоба от «СтройКомУфа». В фирме заявили, что заказчик – Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений – не опубликовал документацию о торгах в полном объеме. Это является нарушением закона о контрактной системе.

– Комиссия Башкортостанского УФАС, изучив представленные материалы дела и проведя внеплановую проверку, в действиях заказчика установила нарушение 44-ФЗ, так как в документации имеется ссылка на неразмещенный в ЕИС [единой информационной системе – zakupki.gov.ru] документ.

Жалоба «СтройКомУфы» была признана обоснованной. Заказчику выдано предписание об устранении нарушения.

В ведомстве напомнили, что ранее что эта закупка уже была аннулирована по жалобе другой фирмы – «СтройАрт». Тогда заказчика уличили в неверном выборе способа определения поставщика.