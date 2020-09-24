Развязку на проспекте Салавата Юлаева в Уфе расширят за 900 млн рублей

Работы должны быть выполнены до конца лета 2022 года

Расширением развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе займется компания «Уралмотострой». Фирма предложила выполнить контракт с мэрией за 892,9 млн рублей. Большую часть денег – 866 млн рублей – выделит региональный бюджет. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет выполнить работу до 31 августа 2022 года. Ему предстоит обновить асфальт, обочины, дорожные знаки, разметку, переустроить дождевые канализации и инженерные сети. В общей сложности будет обновлено 1895 метров подлежащих реконструкции улиц. После обновления развязки интенсивность движения должна составить 203,6 тысяч автомобилей в сутки.