Глава Башкирии назвал главные причины ДТП на дорогах региона

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал пост, посвященный смертности на дорогах, их ремонту и решению, которое приняли в правительстве для снижения трагической статистики.

По его словам, одна из главных причин ДТП – отсутствие дорожных знаков, поэтому в республике в 2019 году установили 6997 новых знака и заменили на современные еще 5298.

«Все новые дорожные знаки в Республике Башкортостан - на светоотражающей пленке, с оцинкованной подосновой и на оцинкованных стойках. При приемке работ обязательно проводим лабораторный контроль на светоотражение и толщину цинкования. Теперь автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, Белорецк-Учалы-Миасс, Уфа-Иглино-Красная горка, Уфа-Бирск-Янаул оснащены всеми требуемыми дорожными знаками. В 2020 году установим еще 15 620 штук», – проинформировал Хабиров.

Руководитель республики также отметил, что в 2020 году отремонтировано «беспрецедентно много дорог», и на эти цели было выделено на 3 млрд рублей больше, чем в прошлом году.