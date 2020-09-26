В Башкирии сбили насмерть 29-летнего парня

Фото ГИБДД по Башкирии

ГИБДД по Башкирии передает, что в республике произошла смертельная авария, которая унесла жизнь 29-летнего жителя региона. По информации ведомства, его сбили насмерть в Салаватском районе.

Авария произошла, уточнили в пресс-службе инспекции, вечером, в девятом часу, на 30 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачи. Предварительно известно, что на него наехал 32-летний житель за рулем «КИА Спектра».

Уточняется, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте без светоотражающих знаков. Парень скончался сразу же, не дождавшись приезда скорой помощи. На месте происшествия работают следователи.