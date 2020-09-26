В Уфе назначен новый прокурор района

Фото с сайта прокуратуры Башкирии

На сайте прокуратуры Башкирии появилось сообщение о смене прокурора Ленинского района Уфы. По данным ведомства, приказ о назначении Валерия Уварова датирован 24 сентября и подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

Валерий Уваров, как следует из опубликованной справки, родился в 1965 году в Алма-Ате, закончил Казахский государственный университет в 1987 году.

Служить начал в 1987 году в органах Казахской ССР, в 1993 году перебрался в Москву, с 1997 по 2020 год работал в московской прокуратуре. В Башкирию приехал в мае 2020 года, где был принят на работу. За время службы был награжден знаком отличия «За верность закону» I степени.