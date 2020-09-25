МВД Башкирии разослало ориентировки на убийцу

МВД по Башкирии

В МВД по Башкирии опубликовали на сайте сообщение о том, что в республике разыскивается 29-летний Мавлюк Калмыков. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По предварительным данным, убийство произошло 4 сентября, от рук нападавшего погиб житель Белебея. Полиция уточняет, что свою жертву подозреваемый избил до смерти.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, глаза темные, щетина.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить ее в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 8-963-900-05-50, 8-999-741-11-50, 279-39-02, 279-32-92 или 02 (102 – с мобильного).