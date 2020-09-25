В Башкирии простились с молодой семьей, которая разбилась в ДТП

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Во вторник, 22 сентября, белоречане простились с семьей Ибрагимовых, которая разбилась в жестком ДТП на трассе в районе Инзера. Об этом сообщил глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта.

– Большое человеческое спасибо всем, кто помог с организацией похорон. Руководители всех белорецких организаций, которые оказывают ритуальные услуги, приняли решение разделить расходы между собой, – написал Иванюта на своей странице «ВКонтакте». – Спасибо священнослужителям, медикам, всем, кто помогал безвозмездно.

Напомним, авария, унесшая жизни молодых супругов и их детей трех и пяти лет, случилась на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Поздним вечером 19 сентября «Фольксваген Поло», в котором находилась семья, столкнулся со встречным грузовиком «Ман». По предварительной версии, глава семейства не справился с управлением на скользкой дороге – в тот злополучный вечер шел сильный дождь.