«Детки безумно скучали по папе»: погибший вместе с семьей отец из Башкирии недавно вернулся из Москвы

Супруги радовались жизни и строили планы на будущее. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, унесшей жизнь молодых супругов и их маленьких детей. Напомним, все случилось поздно вечером в Белорецком районе Башкирии. Там, около 23.00, на 151-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк автомобиль «Фольксваген Поло» столкнулся со встречным грузовиком «Ман», после чего искореженную иномарку отбросило в кювет. Все, кто находился в салоне иномарки, мгновенно погибли.

Как рассказали очевидцы аварии, в тот вечер шел сильный дождь. Дорога была очень мокрая и скользкая, поэтому водитель «Фольксвагена» попросту не справился с управлением на повороте, поэтому и вылетел на «встречку». Ни на какой обгон, рискуя жизнью семьи, водитель не шел.

От иномарки осталась груда искореженного железа. Фото: региональная Госавтоинспекция

— Это была роковая случайность. Легковую машину занесло в дождь на повороте и вынесло на встречную полосу. Водитель фуры даже не успел среагировать. Сейчас он находится в сильном шоке и ждет эвакуатор, - рассказал друг водителя грузовика «Ман».

- Вчера вечером, мы видели эту семью на заправке, девочка успела прокатиться на самокате. Рядом стояли мамочка с сыном. При расчёте пожелала им доброй дороги. Такие приятные, вежливые, улыбающиеся. А теперь пришла с работы, глянула в телефон... О боже.... Перед глазами девочка на самокате, куколка! Это была не ночь... Вечер... Они же уже практически были дома. Мы были последними, кто их видел, и кто проводил в дорогу, - не может сдержать слез работница автозаправки Альмира Г., которая общалась с семьей незадолго до аварии.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на месте происшествия работали сотрудники полиции, скорая помощь и другие экстренные службы. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.

Водитель фуры до сих пор находится в сильном шоке. Фото: региональная Госавтоинспекция

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта также прокомментировал трагедию и выразил соболезнования родственникам погибшей семьи.

- Трасса Уфа-Инзер-Белорецк не прощает ошибок. Даже небольшое превышение скорости может обернуться страшной трагедией. Сейчас, в межсезонье, эта дорога становится особенно опасной. На перевалах мокрую от дождей дорогу начнëт подмораживать, и водителям нужно будет вести машины предельно аккуратно, - обратился глава района к водителям.

«ПОДАРКИ ПО ВСЕЙ ДОРОГЕ ПОТОМ ЛЕЖАЛИ»

Как стало известно позже, в разбитой иномарке погибла целая семья – молодые супруги из Белорецка Влад и Нина И., а также их маленькие дети трех и пяти лет. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда медиков. Друзья и близкие отзываются о погибших, как о добрых и отзывчивых людях, которые радовались жизни, строили планы на будущее и очень любили друг друга, дорожили своей семьей.

Как рассказал отец погибшей 27-летней женщины, супруги с детьми возвращалась домой из Уфы, куда они ездили встречать главу семейства.

Дети очень скучали по отцу, который работал в Москве. Фото: соцсети

- Влад прилетел из Москвы, он там работал, а детки безумно скучали, ждали папу с нетерпением. Он подарки им привёз, хотел детей порадовать. Эти подарки по всей дороге потом лежали… - не может сдержать своих слез мужчина.

Подарки, купленные детям, разлетелись по всей дороге

- Господи, это же наши соседи. Дети у нас на глазах росли. Как такое могло случиться? Какое горе! Детки же крошки совсем! – скорбит соседка погибшей семьи Светлана Н.

- Тимоша, такой хороший, воспитанный мальчик, ходил в мою группу в яслях. Родители такие хорошие, приятные. Пусть земля вам будет пухом, - сокрушается воспитательница погибшего мальчика Алия Д.

Погибшей супруге водителя было всего 27 лет. Фото: соцсети

- Искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которая не укладывается в голове. Люди, правила ПДД написаны кровью, соблюдайте их, пожалуйста. Ведь такую трагедию ничем и никак не исправить. Сил и терпения близким. Держитесь, - сожалеет Надя М.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родственникам погибшей семьи.