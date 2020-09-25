В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом

За сутки коронавирус в Башкирии нашли у 36 жителей

В Башкирии по состоянию на 25 сентября число зараженных коронавирусом достигло 8592 человек. За сутки COVID-19 обнаружили у 36 жителей республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона.

Количество выздоровевших так же растет – с учета за все время было снято 8004 человек, 52 из них – за последние 24 часа. Активно все еще болеют 552 жителя: 52 находятся на госпитализации, 500 лечатся дома из-за легкого течения заболевания.

Новых смертей от COVID-19 не зарегистрировано. О последнем – 36-м летальном случае – стало известно накануне, 24 сентября.