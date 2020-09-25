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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 25 сентября 2020 года: 36-ой жертвой ковида оказался 84-летний уфимец

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на утро 25 сентября
Эльвина АПАРИНА
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Погибший пенсионер имел сопутствующие заболевания, среди которых гипертоническая болезнь, болезнь Паркинсона, энцефалопатия сочетанного генеза

Погибший пенсионер имел сопутствующие заболевания, среди которых гипертоническая болезнь, болезнь Паркинсона, энцефалопатия сочетанного генеза

«КП – Уфа» следит за развитием событий, связанных с распространением коронавирусной инфекцией. Так, по последним данным минздрава республики, по состоянию на 25 сентября 2020 года в регионе подтверждено 8556 случаев коронавируса (+35 за сутки). За все время по выздоровлению было выписано 7952 человека, 48 из них были сняты с учета за последние 24 часа. Активными носителями инфекции остаются 568 жителей Башкирии, 53 из них лечатся в стационарах, а 515 находятся на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме.

Также стало известно, что от коронавируса в Башкирии скончался еще один человек. Общее число жертв от ковида достигло 36. Погибшим оказался 86-летний мужчина из Уфы. Пенсионер имел сопутствующие заболевания, среди которых гипертоническая болезнь, болезнь Паркинсона, энцефалопатия сочетанного генеза. Но основной причиной смерти гражданина стал именно коронавирус.

Большинство зараженных зафиксировано в Уфе – 3564 случая, далее идет Нефтекамск с цифрами 523, на третьем месте Стерлитамак – 369. Меньше всего случаев ковида в Бурзянском районе – официальная статистика говорит только о трех случаях, Зилаирском районе – 3, Межгорье – 3.

Напомним, что школы Бурзянского района накануне ушли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения вируса.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Башкирии 2020: последние новости

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