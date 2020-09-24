«Господи, как страшно»: Гульназ Асаева глубокой ночью поделилась странным посланием

фото: инстаграм

Популярная певица татаро-башкирской эстрады Гульназ Асаева в сторис своего инстаграма оставила странное послание. В 2:37 24 сентября девушка опубликовала секундное видео из помещения, похожего на палату в больнице. Запись она сопроводила подписью «Господи, как страшно». С тех пор артистка ничего не выкладывала.

фото: инстаграм

Тем временем на странице жениха Асаевой – Вилли – тоже появился тревожный пост. Он снял на видео, как за рулем своей машины едет за «скорой». В публикации был отмечен аккаунт невесты. В дальнейшем парень никак это не прокомментировал.