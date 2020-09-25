Прокуратура Башкирии проверит смерть 14-летнего подростка около магазина

Прокуроры установят все обстоятельства гибели несовершеннолетнего

Надзорное ведомство Башкирии проверит обстоятельства смерти 14-летнего школьника возле продуктового магазина в деревне Аксаитово Татышлинского района.

Прокуроры установят все обстоятельства гибели несовершеннолетнего и дадут оценку действиям должностных лиц территориального органа внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работникам образовательных и медицинских организаций, призванных выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

Напомним, что ЧП произошло ночью 21 сентября. Тело восьмиклассника без видимых телесных повреждений нашел прохожий. По одной из версий, мальчишка мог отравиться алкоголем. С места происшествия правоохранители изъяли бутылки из-под пива.