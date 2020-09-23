Возле продуктового магазина в Башкирии скончался 14-летний подросток

Тело погибшего школьника передали на судмедэкспертизу

Рядом с продуктовым магазином в одном из сел Татышлинского района Башкирии скончался 14-летний подросток.

Как передал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело восьмиклассника было обнаружено прохожим ночью 21 сентября. На погибшем не было никаких видимых телесных повреждений. Рядом с трупом сотрудники полиции нашли стеклянную бутылку из-под алкоголя. По одной из версий, юноша мог отравиться спиртным.

Для установления причин смерти тело школьника было передано на судебно-медицинскую экспертизу.