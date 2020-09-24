Следователи задержали подозреваемых в разбойном нападении на многодетного отца возле уфимской сауны

По словам супруги Владимира, спортсмен никогда не жаловался на сердце

В Башкирии задержали двух мужчин, которых подозревают в избиении многодетного отца и знаменитого уфимского хоккеиста Владимира Данилова, чье тело обнаружили возле уфимской сауны. 26-летнего жителя Ставропольского края и 29-летнего жителя Татарстана, которых остановили и задержали в Туймазинском районе, обвиняют по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

- В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также назначены дополнительные экспертизы с целью проверки причинно-следственной связи между преступными действиями задержанных и смертью потерпевшего, - уточнили в региональном Следкоме.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 16 августа: тогда Владимир вместе с другом отдыхал в одной из уфимских саун. Мужчины уже собирались домой и вызвали такси, когда к ним подошла компания подвыпивших отдыхающих, завязалась ссора, которая переросла в драку. Друг Владимира почти сразу потерял сознание, а вот самого спортсмена жестоко избили по голове, после чего выволокли на улицу, раздели, забрали одежду и ценные вещи и оставили умирать. По словам жены Владимира, вскрытие определило, что мужчина умер не от побоев, а от ишемической болезни сердца, но женщина утверждает, что перед тренировками муж всегда проходил тщательное медицинское обследование и никогда не жаловался на проблемы с сердцем.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.