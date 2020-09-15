В уфимской сауне нашли мертвым отца троих детей, погибшего при странных обстоятельствах

Семья для Владимира всегда была на первом месте

В «КП-Уфа» обратились за помощью родственники 43-летнего хоккеиста и многодетного отца Владимира Данилова, которого нашли мертвым в одной из уфимских саун в ночь на 16 августа. Жена и дочь погибшего мужчины уверены, что его жестоко убили и ограбили, но вот в полиции и следственном комитете не спешат возбуждать уголовное дело, и называют причиной смерти … сердечный приступ. «Комсомолка» попыталась разобраться, что произошло в ту роковую ночь и восстановить картину событий.

ПОВЗДОРИЛ В САУНЕ С ПОДВЫПИВШИМИ МУЖЧИНАМИ

Как рассказала жена погибшего Наталья, вечером 15 августа Владимир вместе с другом отправился отдохнуть в сауну на улице Обской. Мужчины расслаблялись после хоккейных тренировок, и когда ночью время вышло, они попросили администраторов сауны вызвать им такси.

- Они уже были одетые, собирались отправляться домой, как на выходе повздорили с четырьмя пьяными мужчинами, которые тоже отдыхали в этой сауне. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как слово за слово – и между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку. Знакомому мужа сильно прилетело по голове, и он отключился, поэтому практически ничего не помнит, что происходило дальше. А вот моего мужа очень сильно избили. Избили так, что потом вся голова и плечи были покрыты синяками и кровоподтеками, - вспоминает Наталья.

Но самое интересное, что на этом нападавшие не остановились – они зачем-то стащили с Владимира всю одежду, забрали его кошелек, ценности, одежду, после чего поспешили скрыться. По словам жены погибшего, администрация сауны была в курсе конфликта, но очень долго не вызывала скорую, потому что боялась ответственности.

- Я так понимаю, что на тот момент из-за коронавируса им еще нельзя было работать, а они открылись. Поэтому пока думали, что делать дальше, Владимир уже умер. Кто знает, если бы они сразу вызвали врачей, может, мужа удалось бы спасти, - вздыхает безутешная женщина.

Владимир был спортсменом-хоккеистом и никогда не жаловался на здоровье

«ГОВОРИЛИ, ЧТО МУЖ - НАРКОМАН»

О том, что ее муж мертв, Наталья узнала только к вечеру следующего дня, когда ей позвонили из полиции и попросили опознать тело. Женщина утверждает, что с ней обращались очень резко и заявили, что ее муж сам во всем виноват, что он наркоман, что раз он лежал полуголый и избитый, то наверняка что-то употреблял.

- Я была в таком шоке. Мой муж – спортсмен, хоккеист (Владимир Данилов был одним из ведущих игроков хоккейного клуба «Локомотив» в Ночной хоккейной лиге - Ред.), он алкоголь-то не употреблял практически, какие наркотики! Так потом мне и вовсе заявили, что Владимир умер … от сердечного приступа. Что у него была ишемическая болезнь сердца. Вы же понимаете, что спортсмены регулярно проходят тщательный медицинский осмотр, муж никогда не жаловался на здоровье, даже после выматывающих тренировок. В общем, мы с адвокатом запросили о проведении независимой экспертизы, которая установит точную причину смерти. Ее результаты будут готовы уже на днях, - говорит Наталья.

Сейчас, по словам женщины, материалы по случившемуся были все же направлены в Следственный комитет, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но Наталья переживает, что дело могут попросту замять, и виновные в смерти мужа так и не понесут заслуженного наказания.

- Мой муж был самым светлым и добрым человеком, мужчиной в расцвете сил, у которого вся жизнь еще была впереди. У нас осталось трое детей, один из которых инвалид, все они очень скучают по папе и не верят, что больше никогда его не увидят. Мы надеемся только на справедливость, поэтому и просим о помощи, - вздыхает Наталья.

«КП-Уфа» отправила запрос в республиканский следственный комитет Башкирии, чтобы уточнить обстоятельства случившегося и узнать, будет ли возбуждено уголовное дело.