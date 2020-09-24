В Уфе второй месяц к ряду пропадает 12-летний мальчик

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе вновь без вести пропал 12-летний Рамиль В.. Об этом 24 сентября сообщили поисковики «Лиза Алерт». Мальчик ушел из дома 21 числа. Волонтеры начали массированные поиски. Они полагают, что ребенок может находиться в любом из районов башкирской столицы. Напомним, прошлый раз Рамиль убегал из дома 10 августа. Его нашли живым и невредимым спустя пять дней.

Приметы: рост – 153 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную болоньевую жилетку, красную олимпийку, трико, черные кроссовки и бейсболку – все черное.

Всех, кто знает о местонахождении 12-летнего Рамиля, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 «Лиза Алерт» или 112 (экстренная служба).