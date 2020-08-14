В Уфе четвертый день разыскивают 11-летнего мальчика

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе 10 августа без вести пропал 11-летний мальчик Рамиль В. Об этом сообщают поисковики из «Лиза Алерт». Согласно ориентировке, распространяемой в социальных сетях, школьник ушел из дома и не вернулся. В объявлении также говорится, что пропавший «нуждается в медицинской помощи».

Приметы: рост – 153 см, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черную кепку, черную футболку, синие спортивные брюки.

Всех, кто видел мальчика, просят сообщить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.