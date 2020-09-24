СК Башкирии возбудил уголовное дело после гибели супружеской пары в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» после гибели пожилой супружеской пары в городе Нефтекамске. Как ранее сообщала «КП-Уфа», 63-летний мужчина и 59-летняя женщина были найдены мертвыми 21 сентября в собственном жилом доме. Они скончались из-за отравления угарным газом.

– По предварительным данным, причиной отравления послужило скопление угарного газа в жилом помещении в результате негерметичности дымохода, – пояснили в СК.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев и близких погибших. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка лицам, «ответственным за своевременную проверку и надлежащее техническое обслуживание газового оборудования».