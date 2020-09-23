В жилом доме в Башкирии обнаружены трупы супружеской пары

На месте происшествия работали сотрудники СК

В частном доме в башкирском городе Нефтекамске под вечер 21 сентября были обнаружены трупы пожилых супругов – 63-летнего мужчины и 59-летней женщины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что на погибших не было видимых повреждений. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

С места происшествия, где работали сотрудники МВД и Следственного комитета, были изъяли документы на дом и газовое оборудование. По одной из версий, там могла произойти утечка газа.