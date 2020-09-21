20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 20 сентября, в Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. Авария зафиксирована на 258 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Как передали в региональной Госавтоинспекции, Daewoo Nexia столкнулась с грузовиком Man. За рулем легковушки находился 20-летний уфимец. От полученных травм он скончался до приезда бригады медиков. В дорожной полиции начали разбирательство по факту происшествия.

20 сентября на дорогах республики зафиксировано восемь аварий, в которых два человека погибли и восемь – пострадали. Еще одно ДТП с летальным исходом случилось в Туймазинском районе: водитель не выжил после съезда в кювет.