Машина слетела в кювет и перевернулась: в Башкирии ДТП унесло жизнь молодого мужчины

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Эти выходные в Башкирии отметились огромным количеством смертельных аварий. Не успели жители республики отойти от трагической новости о гибели молодой семьи с двумя детьми в Белорецком районе, как стало известно еще об одном ДТП, унесшем жизнь молодого мужчины.

Авария произошла сегодня утром, 20 сентября, на автодороге Туймазы – Серафимовский, неподалеку от села Гафурово. По предварительным данным, 29-летний житель Туймазов разогнался на своей «Киа Рио» до приличных скоростей, после чего грубо нарушил правила дорожного движения, из-за чего машина потеряла управление. Иномарку вынесло в кювет, где она перевернулась и изрядно помялась. Очевидцы бросились на помощь, вызвали скорую, но от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

- По факту смертельного ДТП начато разбирательство, - отметили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.