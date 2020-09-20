Не хватает палаток, масок: в Башкирии рассказали, в каких условиях сейчас живут мигранты из Киргизии

Фото: Юлай Ильясов, соцсети

Глава Куюргазинского района, где из-за закрытия границ застряли 1714 мигрантов из Кыргызстана, рассказал, в каких условиях сейчас живут люди. По словам Юлая Ильясова, на территории временного лагеря для мигрантов обеспечены общественный порядок, медицинское сопровождение, трехразовое горячее питание и биотуалеты. Правда, катастрофически не хватает палаток и медицинских мазок. 145 человек, включая беременную женщину, сейчас вынуждены мерзнуть в автобусах. Помощи по палаткам и тепловым пушкам сейчас администрация ждет от МЧС и местного военкомата.

- Верующим обеспечено посещение мечети с соблюдением масочного режима. Беременная женщина на 8 месяце категорически отказывается покидать автобус, но чувствует себя хорошо. Ждём, когда на верхах договорятся об открытии границы. Очень ждём... – написал на своей странице в соцсетях Юлай Ильясов.

Также глава районной администрации призвал всех местных жителей успокоиться: зараженных коронавирусом среди жителей Кыргызстана нет. На месте круглосуточно дежурят медики, поэтому ситуация находится под контролем.

Также напомним, что из-за массового скопления мигрантов на границе Башкирии с Оренбургом, власти республики приняли решение ограничить въезд в Башкирию. Теперь в ряд городов и районов будет запрещен въезд без спецпропуска для иногородних граждан и иностранцев.