Районы и города Башкирии закрыли из-за толп мигрантов

Фото: kuyurgaza.bashkortostan.ru

Ограничения на въезд в ряд городов и районов Башкирии были введены из-за прибывающих в республику мигрантов, в частности, граждан Киргизии. Из-за закрытия границ между Оренбургской областью и Казахстаном они не смогли вернуться домой.

По данным агентства "Башинформ", на утро 19 сентября в республике находятся 1716 граждан Киргизии, среди которых 24 беременные женщины и 35 детей.

Большинство из них размещено в пунктах временного пребывания в Куюргазинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах и в Кумертау, 325 человек остаются в автобусах. Их обеспечили питанием и медицинским наблюдением.

- Изменения в указ приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан, - пояснили в администрации главы региона.

Документ регламентирует пребывание иностранцев на территории республики и регулирует действия администраций районов в вопросах предоставления питания и размещения.

Ожидается, что в ближайшее время посольство Кыргызстана решит вопрос с открытием границы и их граждане смогут выехать на родину.

Напомним, что по новому положению в Кумертау, Салават, Илишевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Куюргазинский и Туймазинский районы запрещен въезд жителям России и иностранцам, у которых нет специального на то разрешения или пропуска, или которые там не проживают.