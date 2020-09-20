В Башкирии водитель «семерки» разбился насмерть, опрокинув машину в кювет

Фото: ГИБДД по РБ

Еще одно смертельное ДТП произошло вчера днем в Чекмагушевском районе Башкирии. Там, на 21-м километре автодороги Чекмагуш-Дюртюли местный житель по неизвестным пока причинам не справился с управлением на своем ВАЗ-2107, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Сам 37-летний водитель получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, и мужчину увезли в больницу, где он через некоторое время скончался, так и не приходя в сознание.

- Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, жуткое ДТП, произошедшее вчера ночью, в Белорецком районе, унесло жизнь целой семьи. Иномарка, на которой ехали супруги и двое маленьких детей, выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой. Вся молодая семья погибла мгновенно.