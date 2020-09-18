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Общество

«Мы плачем от счастья!»: в Башкирии девочка со страшной болезнью выиграла спасительный укол за 160 млн рублей

Анелия Рафгутдинова получила шанс на здоровую жизнь без СМА
Яна БАЗЕКИНА
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Теперь девочка сможет самостоятельно ходить и играть со сверстниками

Теперь девочка сможет самостоятельно ходить и играть со сверстниками

Радостные новости пришли из Стерлитамака от семьи Дамира и Эвелины Рафгутдиновых. Их полуторагодовалая дочь Анелия, которая родилась со смертельно-опасным заболеванием – спинально-мышечной атрофией, получит шанс на здоровую жизнь. Дело в том, что фармацевтическая компания Novartis , производящая уникальный препарат «Золгенсма», проводила лотерею и разыгрывала среди детей со СМА спасительный укол с препаратом стоимостью 160 миллионов рублей. Анелия была среди сотни детей с таким же диагнозом, и удача улыбнулась именно ей.

- Сегодня хотим сообщить всем, что наш сбор закрыт. Наша доченька будет жить. Наша Анелия выиграла в лотерее от NOVARTIS, она получит укол Zolgensma стоимостью 160 млн. рублей - от фирмы. Мы плачем от счастья и благодарим от сердца и души всех, кто был с нами рядом, эти два сложных месяца. Это наша общая победа. Мы победили, наша Анелия будет жить! – рассказали счастливые родители.

Напомним, что Анелия родилась в 2019 году, а уже летом 2020 года родители заметили, что у дочери начали слабеть мышцы, практически нет опоры на ноги. Встревоженные мама и папа отвезли дочь на прием к генетику, где узнали о страшном заболевании. Тогда Рафгутдиновы сразу решили, что будут бороться за жизнь дочери и объявили сбор. Из 160 миллионов им удалось собрать только около 10 миллионов, но сейчас они объявили о закрытии сбора, ведь лекарство им досталось бесплатно.