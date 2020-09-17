Радий Хабиров откровенно признался, чего ждет от своей пенсии

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью радиостанции Business FM Уфа рассказал, чем планирует заниматься после своего выхода на пенсию. По словам руководителя региона, в его планах вернуться к тому роду деятельности, который он вел до начала политической карьеры.

Тему о планах на пенсию глава затронул после того, как ответил на вопрос о должностных лицах, которые причастны к отчуждению акций БСК в прошлом.

«Придет время, я потихонечку уйду на пенсию, буду заниматься преподавательской деятельностью, я хочу жить так, чтобы ко мне потом не постучались», – сказал руководитель региона.

Напомним, что до того, как построить карьеру политика, Хабиров трудился в Институте права БашГУ, где дошел до директора института.