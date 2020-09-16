В Башкирии за вспышку коронавируса оштрафовали НефАЗ

В Нефтекамском городском суде вынесли решение оштрафовать ПАО «НефАЗ» за допущенную вспышку коронавируса. Размер штрафа для предприятия, которое признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил при угрозе распространения опасного заболевания, составит 200 тысяч рублей.

По информации "Ъ-Уфа" решение вынесено вчера, 15 сентября. Эпидемиологическое расследование проводил Роспотребнадзор в Нефтекамске. Установлено, что по состоянию на 3 августа на заводе были заражены коронавирусом 144 работника.

Штраф предприятию был назначен минимальный, максимальный размер наказания за нарушение составляет 500 тысяч рублей.