В Башкирии предупредили, что придет штормовой ветер

Региональный госкомитет, который отвечает за чрезвычайные ситуации, сообщил, что завтра, 17 сентября, в республике ожидается штормовой сильный ветер. Информация передана со ссылкой на Башгидрометцентр.

По прогнозу скорость ветра достигнет 18 м/с. В связи с тяжелыми погодными условиями жителей региона попросили быть бдительнее и осторожнее, а также напомнили основные правила безопасности при сильном ветре.

В частности, уроженцев Башкирии попросили обходить стороной рекламные щиты, деревья, шаткие конструкции. Дома, по возможности, лучше отключить электричество, а машину парковать в безопасном месте.

В прогнозе МЧС на завтрашний день сказано, что средняя скорость ветра будет от 7 до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +4,+9°, днем 9-14°. Днем местами также возможен дождь.