Уфа оказалась скована непроходимыми пробками

Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки»

Сегодня, 16 сентября, в Уфе сложилась довольно печальная ситуация на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в конце рабочего дня их интенсивность оценивалась в девять баллов, и даже после 21:00 ситуация по-прежнему остается напряженной и оценивается в семь баллов.

В настоящий момент движение затруднено на улице Цюрупы, Кирова, Заки Валиди, Коммунистической, Революционной. Красной на карте остается улица 50-летия Октября, а также проспект Октября, улица Бабушкина, Зорге.

Причиной такого затрудненного движения могла стать застигшая после работы уфимцев непогода, а также многочисленные перекрытия. В частности, закрыта полностью улица 8 марта и частично улица имени города Галле.