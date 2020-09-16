В уфимской больнице №13 назначили нового главврача

Булат Гарифуллин / фото: ГКБ №13

В уфимской клинической больнице №13 назначили главного врача. Им стал Булат Гарифуллин. Накануне он выступил перед коллективом в новой должности. На этом посту специалист сменил Науфаля Кудашева, который 10 сентября скончался в реанимации собственного медучреждения.

Гарифуллин имеет 15-летний стаж работы в системе здравоохранения. В 2004 году с отличием окончил лечебный факультет Башкирского государственного медицинского университета. Имеет ученую степень кандидата наук. Работал в трех городских поликлиниках, после чего перешел в 13-ю больницу, где занимал должность заместителя главврача.