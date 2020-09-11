Главврач 13-й больницы Уфы скончался в реанимации

фото: facebook.com / Науфаль Кудашев

10 сентября в реанимации уфимской клинической больницы №13 после продолжительной болезни скончался главврач Науфаль Кудашев, ему было 39 лет. Об этом сообщили представители поликлиники №32, которой в прошлом руководил медик. Информацию о смерти специалиста корреспонденту «КП-Уфа» подтвердили в министерстве здравоохранения Башкирии.

– В лице всех сотрудников нашеи поликлиники, приносим свои искренние соболезнования всем родным и близким, – написали бывшие коллеги врача на странице медучреждения в соцсетях. – В памяти каждого из нас он навсегда останется чутким и внимательным руководителем, добрым и отзывчивом коллегои , и просто хорошим другом и советчиком в любои жизненнои ситуации . Светлая память.

Науфаль Кудашев в 2004 году окончил Башкирский государственный медицинский университет по специализации «Лечебное дело». Руководитель отделом регионального Минздрава. Возглавлял 32-ю поликлинику – там он первым в Башкирии внедрил инновационную технологию бережливого производства.