Молодой парень из Башкирии лишился руки на рабочем месте

Парень потерял руку на рабочем месте

В Караидельском районе Башкирии 22-летний сотрудник ИП лишился руки во время работы. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошел 14 сентября в цехе строгания, где молодому парню при работе с деревообрабатывающим станком отрезало кисть левой руки. Надзорное ведомство приступило к расследованию несчастного случая. В ходе разбирательства будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала о групповом несчастном случае – на электрической подстанции погибли двое мужчин.