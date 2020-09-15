В Башкирии расследуют групповой смертельный случай

В Башкирии от удара током погибли двое 33-летних рабочих.

По данным Гострудинспекции Башкирии, жуткий случай произошел днем 15 сентября. По имеющейся информации, двое рабочих занимались ремонтом электрической подстанции рядом с деревней Кандаковка в Бирском районе республики. В один момент что-то пошло не так, и двое 33-летних рабочих получили мощный удар током. К сожалению, мужчины погибли на месте. По предварительным данным, погибли они именно из-за мощного удара электрическим током.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.