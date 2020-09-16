Церемонию перенесли на 11 октября: Хамдуна Тимергалиева лично не получала звание народного артиста Фото: vk.com

Умершей в Казани исполнительнице татарской и башкирской эстрад Хамдуне Тимергалиевой не успели вручить звание народного артиста в личной встрече.

Напомним, что накануне стало известно, что в Казани на 72-ом году жизни скончалась Хамдуна Тимергалиева. Новость стала настоящим шоком для всех любителей национальной эстрады. Также соболезнования близким Хамдуны-апы (именно так по-доброму ее называли поклонники - ред) выразили многочисленные артисты. По информации от племянника умершей, его тетя ушла из жизни из-за остановки сердца.

Несмотря на огромную популярность в Башкирии, Хамдуна получила звание народного артиста только в феврале 2020 года. Журналистам издания «Mkset» в Минкульте Башкирии сообщили, что из-за пандемии коронавируса артистке так и не успели присвоить звание в торжественной обстановке. Сперва его запланировали на лето 2020 года, а позже отложили на 11 октября.

- Нельзя просто позвонить и сказать: «У вас звание». Хотели в торжественной обстановке. Хотели её пригласить, как и полагается, но, к сожалению, - рассказала пресс-секретарь Минкульта Олеся Мельникова.