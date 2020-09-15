Скончалась народная артистка Башкирии Хамдуна Тимергалиева Фото: ТНВ

В Казани ушла из жизни народная артистка Башкирии и Татарстана Хамдуна Тимергалиева. Родилась певица в 1949 году в небольшом селе Кутлиярово в Бураевском районе Башкирии. Начала свою карьеру еще в далеком 1976 году после окончания музыкального училища в Стерлитамаке.

Хамдуна-апа, как ее называют коллеги по сцене, не чуралась общения с молодыми артистами. Например, она всегда тепло относилась к уфимскому музыканту Радику Юльякшину, тогда как многие представители национальной эстрады до сих пор упрекают его за отсутствие музыкального образования.

- Радик не станет Паваротти, Марией Биешу или Монсеррат Кабалье. Я тоже не Уитни Хьюстон, а Хамдуна. На лугу много цветов, каждый прекрасен по-своему, - с мудростью говорила певица.

По словам племянника Хамдуны, у его тети были серьезные проблемы с сердцем. В последнее время она жила на даче. Там она и ушла из жизни. Похоронили артистку 15 сентября в Казани.