Глава Бураевского района Башкирии подает в отставку

фото: vk.com / Рустам Исхаков

Глава Бураевского района Башкирии Рустам Исхаков подает в отставку. Об этом чиновник заявил 15 сентября на своей странице «ВКонтакте».

– Я завершаю свою профессиональную деятельность на посту главы администрации Бураевского района. Хочу сказать большое и искреннее «спасибо» всем за поддержку и совместную работу! – написал Исхаков.

Он признался, что «всегда старался работать на совесть и результат, гордился и любил свою работу». Экс-глава пожелал району процветания, а его жителям здоровья, счастья и благополучия.

Вопросы отставки чиновника и назначения его преемника будут рассмотрены 17 сентября на первом организационном заседании Совета муниципалитета.

Рустаму Исхакову 46 лет. Он возглавил Бураевский район в феврале 2019 года. До этого – с 2008 года – госслужащий занимал пост исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований» Башкирии.