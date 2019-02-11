СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-11T07:26:11+03:00

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Бураевский район Башкирии возглавил Рустам Исхаков. До этого, с 2008 года, он занимал пост исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».

Как сообщается на сайте организации, с 8 февраля его кресло в ассоциации перейдет экс-главе администрации Бураевского района Борису Нурисламову. Он руководил районом с 2007 года.

Рустам Исхаков родился в 1974 году в Абзелиловском районе республики. Входил в состав Совета Общественной палаты Башкирии и был представителем Министерства культуры республики в международной организации ТЮРКСОЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU