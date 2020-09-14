Водитель, раздавивший в Башкирии молодого парня, прятался дома у родителей

Водитель, задавивший парня

Водитель, насмерть раздавивший молодого парня на сельской дороге в Башкирии, прятался дома у родителей. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Напомним, смертельное ДТП случилось в Альшеевском районе, между деревнями Чуракаево и Каран. Ранним утром 11 сентября мужчина на Skoda Rapid совершил наезд на 20-летнего местного жителя. Пешеход двигался посреди дороги в темной одежде. Пострадавший получил тяжелейшие травмы и скончался на месте происшествия.

Сам водитель при этом предпочел скрыться. Обнаружившие тело сотрудники дорожной полиции сразу же начали розыскные мероприятия. Как оказалось, автомобилист прятался в доме у своих родителей – в той же самое деревне, где проживал погибший. В момент задержания 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным собеседника «КП-Уфа», он вахтовик и проживает в Ямало-ненецком автономном округе. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП.