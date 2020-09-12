В Башкирии легковушка раздавила молодого парня посреди сельской дороги

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

В ночь на пятницу, 11 сентября, в Альшеевском районе Башкирии на сельской дороге погиб пешеход. По данным дорожной полиции, авария произошла на дороге между деревнями Чуракаево и Каран. 35-летний водитель за рулем «Skoda Rapid» наехал на 20-летнего молодого человека. Парень шел в темной одежде без светоотражающих элементов.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП местный житель погиб на месте. В распоряжении «КП-Уфа» оказалось фото с места происшествия. На снимке видно, что пешехода буквально намотало на колеса легковушки.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 12 автомобильных аварий, в которых погибли три человека и еще 12 получили различные травмы. Дорожные полицейские выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 47 нетрезвых водителей.