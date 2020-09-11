Должность умершего главы ФСИН Башкирии занял Владислав Дзюба

фото: ФСИН Якутии

Начальника ФСИН Якутии Владислава Дзюбу перевели на аналогичную должность в Башкирии. Он займет этот пост в качестве временно исполняющего обязанности. 11 сентября его представят коллективу. Об этом сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу управления.

Напомним, предыдущий начальник башкирской ФСИН Алексей Чириков скончался в конце августа. Он лечился от пневмонии в РКБ имени Куватова.

Владислав Дзюба родился в 1975 году в Иркутской области. В 1997 году окончил в регионе высшее военное авиационное инженерное училище, а в 2008 – Академию права и управления ФСИН России. В уголовно-исполнительной системе начал служить с июня 2002 году. Он занимал разные должности в Иркутском и Сахалинском управлениях. В 2009 году стал замначальника ФСИН по Сахалинской области, в 2014 возглавил ФСИН в Якутии.