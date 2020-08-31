В РКБ имени Куватова скончался начальник башкирского УФСИН Алексей Чириков

Чирикову было всего 45 лет

В республиканской клинической больнице имени Куватова скончался начальник Управления федеральной службы исполнения наказания [ФСИН] Башкирии Алексей Чириков. Об этом 31 августа сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе республики Олега Галина.

Общественник рассказал изданию, что 45-летний руководитель правоохранительного ведомства лечился в РКБ от пневмонии. Сначала он лежал в инфекционном госпитале, затем его перевели в общую палату. Чириков шел на поправку и собирался выписываться в ближайшее время.

Напомним, Алексей Чириков был назначен начальником ФСИН РБ в начале ноября 2019 года. До этого работал в органах уголовно-исполнительной системы Алтайского края и возглавлял ФСИН Калининградской области.