Поиски молодой матери из Башкирии, пропавшей в подъезде, завершились трагедией

Сегодня молодую маму похоронят в Белорецке

Пропавшую еще 19 августа в Белорецке молодую мать Айгуль Ф. обнаружили мертвой. Об этом «КП-Уфа» рассказала родная сестра 35-летней женщины.

Родные и близкие 35-летней женщины забили тревогу еще в день ее пропажи. Тогда к поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры. Но поиски завершились трагедией. Дома у погибшей осталась 15-летняя дочка.

- Сегодня мы ее хороним, - сказала сестра погибшей женщины. О том, что могло произойти с Айгуль, она решила не распространяться.

Ранее Маргарита в беседе с «КП-Уфа» говорила, что сестра несколько раз уходила из дома, но всегда была на связи. Тревогу родственники забили именно из-за того, что ее телефон молчал.

По данным источника «КП-Уфа», тело молодой женщины было обнаружено в воде. По предварительным данным, в смерти Айгуль нет криминального следа.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Айгуль.