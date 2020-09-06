Поиски пропавшего жителя Башкирии закончились трагедией

На поиски Валерия выдвинулась группа из неравнодушных 5 сентября. В этот же день поиски были свернуты.

5 сентября в Башкирии завершились поиски 63-летнего Валерия Мосунова, который пропал в Нуримановском районе 31 августа.

Как сообщили волонтеры организации «Поиск детей – Башкортостан» мужчину нашли погибшим.

- При проведении поисковых работ совместно с уголовным розыском и спасателями он найден добровольцами погибшим, искренние соболезнования родным и близким! Поиск закрыт, - написали добровольцы в социальных сетях.

По информации «КП – Уфа», смерть мужчины не носит криминальный характер. На поиски Валерия выдвинулась группа из неравнодушных 5 сентября. В этот же день поиски были свернуты.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким умершего.