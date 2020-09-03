В районе «Монумента Дружбы» в Уфе продлено ограничение на проезд автотранспорта

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Власти Уфы продлили до 30 сентября ограничение на проезд автотранспорта в районе «Монумента Дружбы». Это связано со строительством подземного перехода под улицей Сочинской, передали в пресс-службе городской администрации.

– Движение автотранспорта осуществляется по четырем полосам улицы Сочинской со стороны «Монумента Дружбы» с разделением движения по двум полосам проезжей части в двух направлениях, – пояснили в мэрии.

Уфимцев и гостей башкирской столицы попросили с пониманием отнестись к введенному ограничению.

Напомним, ранее сообщалось о полном закрытии проезда на участке улицы Города Галле – там делают капитальный ремонт.